Благодаря какой подкормке спатифиллум, или «женское счастье», растет как на дрожжах и выпускает новые листья даже зимой

Зимний период – настоящая проверка для домашних растений. Укоренившиеся в цветочных горшках обитатели начинают хандрить: листья желтеют, рост замедляется, а настроение их владельцев падает вместе с увядающей зеленью.
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