Der8auer критикует NVIDIA за отсутствие запаса прочности в их 16-контактном разъёме питанияРоман der8auer Хартунг, всемирно известный оверклокер и специалист по охлаждению ПК, раскритиковал Nvidia за “несуществующий фактор безопасности” их 16-контактных кабелей питания GPU.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)