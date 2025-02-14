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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Der8auer критикует NVIDIA за отсутствие запаса прочности в их 16-контактном разъёме ...

Der8auer критикует NVIDIA за отсутствие запаса прочности в их 16-контактном разъёме ...

Der8auer критикует NVIDIA за отсутствие запаса прочности в их 16-контактном разъёме питанияРоман der8auer Хартунг, всемирно известный оверклокер и специалист по охлаждению ПК, раскритиковал Nvidia за “несуществующий фактор безопасности” их 16-контактных кабелей питания GPU.

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