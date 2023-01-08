Сенатор Клишас прокомментировал слова Медведева о применении законов военного времени

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном применении законов военного времени в стране.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном применении законов военного времени в стране.
Свежие комментарии