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Сенатор Клишас прокомментировал слова Медведева о применении законов военного времени

Сенатор Клишас прокомментировал слова Медведева о применении законов военного времени

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном применении законов военного времени в стране.

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