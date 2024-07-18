Российский аэропорт разочаровал пассажиров аварийно севшего рейса из Дели

Один из пассажиров лайнера Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско и совершившего аварийную посадку в Красноярске из-за срабатывания датчика задымления, поделился впечатлениями о российском аэропорте .
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