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Царьград

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"Скоро и в США начнётся": Пугачёва и компания кинулись врассыпную из Израиля. "Новая родина" получила "чёрную метку"

"Скоро и в США начнётся": Пугачёва и компания кинулись врассыпную из Израиля. "Новая родина" получила "чёрную метку"

"Скоро и в США начнётся". Алла Пугачёва и компания кинулись врассыпную из Израиля. "Новая родина" либералов-релокантов уже получила "чёрную метку"?Не секрет (да, наверное, и не сюрприз), что значительная часть сбежавших из России после 24 февраля 2022 года представителей либеральной культуры и шоу-бизнеса обосновалась в Израиле.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
А что им остаётся бывшим &quot;звёздам&quot;, бегать туда сюда, а где ни будь бродячие и прибьются!
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18 час.
СЗ
Светлана Зуева
Согласна с автором! Приехали в израиль-началась война,ждемс теперь в америце бунт или что-нибудь похлеще......
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18 час.

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