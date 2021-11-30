Комсомольская правда

103 484 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пилюгин
    Ну с одной стороны можно сказать им спасибо, цены на газ в Европе выросли и Газпром не прокачивая по СП2 ничего прили...Глава МИД Украины...
  • Konstantin Петров
    Нельзя так рисковатьПутин заявил о го...

Роспотребнадзор сократит срок действия ПЦР-теста 48 часами из-за омикрон-штамма

Роспотребнадзор сократит срок действия ПЦР-теста 48 часами из-за омикрон-штамма

Срок действия ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию необходимо сократить до 48 часов из-за особенностей распространения нового омикрон-штамма, заявила руководитель Роспотребнадзра Анна Попова на заседании координационного штаба правительства РФ.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх