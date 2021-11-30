Роспотребнадзор сократит срок действия ПЦР-теста 48 часами из-за омикрон-штамма

Срок действия ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию необходимо сократить до 48 часов из-за особенностей распространения нового омикрон-штамма, заявила руководитель Роспотребнадзра Анна Попова на заседании координационного штаба правительства РФ.
Срок действия ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию необходимо сократить до 48 часов из-за особенностей распространения нового омикрон-штамма, заявила руководитель Роспотребнадзра Анна Попова на заседании координационного штаба правительства РФ.
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