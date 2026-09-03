"Мы создали человека". 50-летний сын Джона Леннона (John Lennon) впервые стал отцом

50-летний сын Джона Леннона (John Lennon) от Йоко Оно (Yoko Ono, 小野 洋子), Шон Леннон (Sean Lennon), впервые стал отцом.
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