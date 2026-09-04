Ukraine Pushes Congress for Russia Sanctions Before Election Recess

Ukraine’s top sanctions official says he remains optimistic about prospects for a sweeping Russia sanctions bill in the US Congress despite growing uncertainty over when the House of Representatives will take it up, as lawmakers face a sharply shortened legislative calendar ahead of the November elections.
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