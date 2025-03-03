Советский пассажирский лайнер Ту-104

Traveller

Всё-таки как хорошо, что статью о советских самолётах пишут даже жители атолла Туамоту!!! Тут тебе и "кабина от "истребителя"", и "реактивный ИЛ-18", и "автомобиль не снискал заслуженной популярности"... Убивать надо из рогатки всех блоХеров!!!