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Советский пассажирский лайнер Ту-104

Советский пассажирский лайнер Ту-104

﻿﻿17 июня 1955 года реактивный авиалайнер Ту-104 совершил свой первый полет в Советском Союзе. Этот самолет во многом определил дальнейшее развитие пассажирской авиации на Земле, а само его рождение стало важной вехой в истории мировой авиации.

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Комментарии
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Traveller
Всё-таки как хорошо, что статью о советских самолётах пишут даже жители атолла Туамоту!!! Тут тебе и &quot;кабина от &quot;истребителя&quot;&quot;,  и &quot;реактивный ИЛ-18&quot;, и &quot;автомобиль не снискал заслуженной популярности&quot;... Убивать надо из рогатки всех блоХеров!!!
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