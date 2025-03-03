17 июня 1955 года реактивный авиалайнер Ту-104 совершил свой первый полет в Советском Союзе. Этот самолет во многом определил дальнейшее развитие пассажирской авиации на Земле, а само его рождение стало важной вехой в истории мировой авиации.
Советский пассажирский лайнер Ту-104
Комментарии
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Traveller
Всё-таки как хорошо, что статью о советских самолётах пишут даже жители атолла Туамоту!!! Тут тебе и "кабина от "истребителя"", и "реактивный ИЛ-18", и "автомобиль не снискал заслуженной популярности"... Убивать надо из рогатки всех блоХеров!!!
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