Маргарита Симоньян объяснила исчезновение древних египтян

Маргарита Симоньян заявила, что евреи выжили благодаря стойкости, в то время как древние египтяне исчезли.
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