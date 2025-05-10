«Спасибо, опаздываем в ЗАГС»: петербуржцы в Яндекс Разговорчиках ругают новые перекрытия Литейный, Дворцовый, Биржевой и Тучков мосты внезапно для жителей Петербурга перекрыли около полудня 10 мая.
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«Спасибо, опаздываем в ЗАГС»: петербуржцы в Яндекс Разговорчиках ругают новые перекрытия Литейный, Дворцовый, Биржевой и Тучков мосты внезапно для жителей Петербурга перекрыли около полудня 10 мая.