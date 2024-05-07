В Мариинке открываются гастроли балетной труппы Большого театра

В Мариинском театре открываются шестидневные гастроли балетной труппы Большого театра. Гастроли познакомят зрителей с поколением новых артистов Большого театра, поскольку со времени предыдущего турне прошло более 20 лет, сообщили в пресс-службе учреждения.