В Мариинке открываются гастроли балетной труппы Большого театра

В Мариинском театре открываются шестидневные гастроли балетной труппы Большого театра. Гастроли познакомят зрителей с поколением новых артистов Большого театра, поскольку со времени предыдущего турне прошло более 20 лет, сообщили в пресс-службе учреждения.
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