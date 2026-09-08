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Hemi запускает второй конкурс Arcade с ускоренным режимом Turbo

Hemi запускает второй конкурс Arcade с ускоренным режимом Turbo

Hemi объявила о старте второго конкурса Hemi Arcade — Turbo Edition, который предназначен для участников сообщества и предлагает им соревноваться в играх на базе экосистемы проекта.

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