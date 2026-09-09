Ушаков заявил, что США не показывали России дорожную карту по Украине

Россия не видела дорожную карту по урегулированию вооружённого конфликта на Украине, которую упоминал госсекретарь США Марко Рубио.
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