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Ушаков заявил, что США не показывали России дорожную карту по Украине

Ушаков заявил, что США не показывали России дорожную карту по Украине

Россия не видела дорожную карту по урегулированию вооружённого конфликта на Украине, которую упоминал госсекретарь США Марко Рубио.

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