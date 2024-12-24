Панельный потолок: россиянам перестает хватать суммы кредита по льготной ипотеке

Средний чек по льготной ипотеке превысил 6 млн рублей к началу декабря, следует из данных ОКБ (есть у «Известий»), притом что в большинстве регионов это максимальная сумма, которую можно взять по сниженной ставке.
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