Сейчас уже не важно кем был или не был Е.Пригожин, процесс уже запущен

Стихийно идущая мифологизация Пригожина (создаются и конфликтуют два пригожинских мифа: белый и чёрный) становится не только кристаллизацией протеста народа против олигархии и коррупции, но и переходит в борьбу за символы будущего.
Популярные статьи
- Россия отказалась выполнять ультиматум США — военный блок «анти-НАТО» у границ Америки. Ответ дали в Комитете по обороне
- США требуют от России передать гиперзвуковые ракеты «Сармат» под «общемировой контроль». Ситуацию комментирует Яков Кедми
- Прорвали первую линию обороны. Идем на Купянск, окружаем Харьков
Свежие комментарии