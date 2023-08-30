Спички - не игрушка

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Сейчас уже не важно кем был или не был Е.Пригожин, процесс уже запущен

Сейчас уже не важно кем был или не был Е.Пригожин, процесс уже запущен

Стихийно идущая мифологизация Пригожина (создаются и конфликтуют два пригожинских мифа: белый и чёрный) становится не только кристаллизацией протеста народа против олигархии и коррупции, но и переходит в борьбу за символы будущего.

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