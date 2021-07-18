СБУ потребовала от Шойгу явиться в Мариуполь

Пятый каналПолитикаСБУ потребовала от Шойгу явиться в МариупольСлужба безопасности Украины (СБУ) вызвала министра обороны России Сергея Шойгу на следственные действия.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРуслан БаратовА что если и в самом деле явится в Мариуполь в сопровождении Черноморского флота.Сергей ГунькинНе гг флот это доставка. А просто с теми кто именно в подчинении. Ну сами же просят. Это нужно зафиксировать и реально явиться. У России одной проблемой меньше станет :))Влад ВладимировУ этих скакунов-"галантерейщиков", похоже там стало уже совсем, блин, плохо с головой.((( Тупизна у них в башках мощнейшая.))) А гланое-они совсем не лечат свой этот"геморрой".)))Сергей ГунькинДа это уже ну полный дебилизм. Интересно что они курят? Или друг перед другом крутыми идеями делятся? А кто самую тупую придумает тот в раде самый надёжный? Офигеть. Защита Европы от русской агрессии. Потому и Меркель можно указания давать и Байдену высказывать как ему с ВЕЛИКОЙ РОССИЕЙ разговаривать. Реально их от анаши прёт не по детски :))Сергей ГунькинА на самом деле жалко этих дибилов. У них дети растут и принимают весь этот бред за чистую монету. Нэнька величайшая страна!!! Ну а как же. Великие укры чёрное море выкопал и. Воду наверное вёдрами таскали. А тут блин какие то москаляки которых они всю жизнь кормили отжали Крым да ещё Донецк с Луганском хотят отобрать. Не москаляку на гиляку. И главное кружевные трусики. Ну и само собой газ отдайте. Их великую армию то содержать ведь нужно. А не их армия так Россия уже бы давно Европу отжала бы. А им остановить Российские войска это как на рояле без рук голому сыграть. И главное чтоб москаль кий язык ни кто не знал. По миру великий украинский же в ходу. Ну а что-то выполнять извините. После самогонки не помним, случайно было. Вы все идиоты были. Сами то поймите и дайте ещё немного денег а то русских пустим на вас жалеть ой как будете. 200 тысяч с танками на границе ну уже еле еле сдерживаем. Наши корабли чётко границу держат. Моряки еле отбились. Правда русские скоты с гальюнов ручки сп... ли. А мы ради Европы грех берём детей и стариков на Донбассе убиваем. Наши доблестные упа вообще не Чита нам. Они легко детей прибивали к дверям и беременным училкам животы резали чтоб комуняк небыло. Ну хоть правда всплыла и мы их именами улицы называем. Вот написал это и весь этот бред на бывшей союзной Украине и преподносится как достижение! Офигеть. И этим гордятся? Уроды. Не Россия где бы на карте была бы Украина? У зеленского дед воевал да он предал даже память его. Выродок. Других слов нет.Aleksandr Valerevich BogomolovА что можно и явиться в СБУ только два полка с собой взять ,а там как только хоть один появится на улице и Мариуполь сразу Российским станет. Ну а если западники с америкосами что то забубнят то можно сослаться что они же сами пригласилиКомментировать
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