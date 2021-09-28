5000 мА·ч, 90 Гц, 64 Мп, Android 11 с One UI 3 за 285 долларов. Раскрыта стоимость Samsung Galaxy F42 5G

Samsung уже раскрыла ключевые характеристики смартфона Galaxy F42 5G, а сейчас названа стоимость модели: базовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 285 долларов, вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти чуть дороже – 312 долларов.