Продолжительность жизни в России за десять лет вырастет до 81 года

В России ожидаемая продолжительность жизни к 2030 году может составить 78 лет, а к 2036 - 81 год. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости.
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