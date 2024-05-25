Ольга Бузова отчитала Давида Манукяна в Китае

Ведущая и певица Ольга Бузова не может успокоится и продолжает выяснять отношения с бывшим. На проекте «Сокровища императора» не только напряженная борьба за победу приближает полуфинал, но и накаляющееся общение между Ольгой Бузовой и Давой.
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