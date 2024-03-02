Украинские войска нанесли свыше 25 ударов за 1 марта по Белгородской области

РИАМО - 2 мар. ВСУ нанесли по Белгородской области более 25 ударов за 1 марта. По селам Журавлевка и Нехотеевка выпустили по 5 артиллерийских снарядов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.