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Украинские войска нанесли свыше 25 ударов за 1 марта по Белгородской области

Украинские войска нанесли свыше 25 ударов за 1 марта по Белгородской области

РИАМО - 2 мар. ВСУ нанесли по Белгородской области более 25 ударов за 1 марта. По селам Журавлевка и Нехотеевка выпустили по 5 артиллерийских снарядов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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