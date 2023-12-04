Автобус с 44 белорусскими детьми съехал в кювет из-за снега

Под Слонимом с дороги сошел автобус, на борту которого было 44 ребёнка и трое взрослых.Министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии сообщило об инциденте недалеко от Слонима, в который в минувшие выходные попали белорусские школьники, следовавшие на экскурсию.