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До 120 млрд долларов в год. «Яндекс.Маркет» и Ozon уже занимаются собственными поставками с помощью параллельного импорта

До 120 млрд долларов в год. «Яндекс.Маркет» и Ozon уже занимаются собственными поставками с помощью параллельного импорта

«Яндекс.Маркет» опубликовал несколько вакансий, связанных с международными закупками. Компания ищет новые каналы поставок, в том числе бытовой техники, электроинструментов, электроники, товаров для здоровья, и расширяет направление прямого импорта.

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