Сожрите друг друга: В Киеве грызня из-за неконтролируемых отключений света

Начавшиеся на Украине неконтролируемые отключения света после «декоммунизации» Россией нескольких электростанций, построенных при Советском Союзе, спровоцировали взаимные обвинения и поиск виновных в зале Верховной рады, – и этот процесс, безусловно, будет нарастать по мере усугубления кризиса.