Львова-Белова рассказала о создании службы помощи семьям

МОСКВА, 4 июня, ФедералПресс. В среду в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная итогам Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, которую провела Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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