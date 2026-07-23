Рособрнадзор: "Поступи онлайн" работает без сбоев в 2026 году

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что система "Поступи онлайн" работает без сбоев. Несмотря на вызовы 2026 года, сервис функционирует на федеральном уровне, межведомственные вопросы решаются оперативно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии