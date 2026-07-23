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Царьград

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Рособрнадзор: "Поступи онлайн" работает без сбоев в 2026 году

Рособрнадзор: "Поступи онлайн" работает без сбоев в 2026 году

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что система "Поступи онлайн" работает без сбоев. Несмотря на вызовы 2026 года, сервис функционирует на федеральном уровне, межведомственные вопросы решаются оперативно.

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