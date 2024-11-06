WP: в Мэриленде машины зачислили голоса избирателей не тому кандидату

TASS/EPA/Jacquelyn Martin В округе Принс-Джордж американского штата Мэриленд группа избирателей обвинила машины для голосования в неверном зачислении их голосов, которые они хотели отдать кандидату от Демократической партии и вице-президенту США Камале Харрис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии