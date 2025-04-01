Страна и люди
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Страна и люди

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Мехвод одолел боевика ВСУ в рукопашном поединке и взял его в плен

Мехвод одолел боевика ВСУ в рукопашном поединке и взял его в плен

https://tvzvezda.ru/news/202541150-QXBcc.html?utm_referrer=m. Механик-водитель танка Т-80БВМ 5-й гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Макс во время освобождения населенного пункта Скудное в ДНР рассказал, как взял боевику ВСУ в плен, одолев его в рукопашной схватке.

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Комментарии
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Tania Еременко
Наши парни сильнее не только духом!!! Браво, Макс!!!
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13 час.
АК
Александр Каплуненко
Крепка броня, а люди ещё крепче!
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11 час.
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