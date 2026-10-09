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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферран – игрок месяца в Лиге 1. Форвард «ПСЖ» забил 2 гола в 3 матчах сентября

Ферран Торрес признан игроком месяца в Лиге 1.  Форвард « ПСЖ » получил награду по итогам сентября, в котором отметился двумя голами в трех матчах.

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