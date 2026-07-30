Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью блогеру Павлу Костину заявила, что европейские страны постоянно требуют для себя места за столом переговоров по украинскому конфликту, однако при этом отказываются слушать позицию Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии