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Захарова: Европа не слушает позицию России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью блогеру Павлу Костину заявила, что европейские страны постоянно требуют для себя места за столом переговоров по украинскому конфликту, однако при этом отказываются слушать позицию Москвы.

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