Правительство Армении освободило от таможенных пошлин компанию Mota-Engil Mining Caucasus, подрядчика Lydian Armenia на Амулсарском месторождении, при ввозе карьерной техники общей стоимостью около 72,5 млрд драмов.
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