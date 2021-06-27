Шэрон Тендлер на романтической свадебной церемонии со своим партнером Синди. (Источник: Israel Sun/REX/Shutterstock)Женщина оплакивает смерть своего мужа-дельфина и говорит, что больше никогда не выйдет замуж, называя себя «женщиной-дельфином».