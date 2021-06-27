Ванилла SU

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Женщина оплакивает смерть своего мужа-дельфина и говорит, что больше никогда не выйдет замуж

Женщина оплакивает смерть своего мужа-дельфина и говорит, что больше никогда не выйдет замуж

Шэрон Тендлер на романтической свадебной церемонии со своим партнером Синди. (Источник: Israel Sun/REX/Shutterstock)Женщина оплакивает смерть своего мужа-дельфина и говорит, что больше никогда не выйдет замуж, называя себя «женщиной-дельфином».

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