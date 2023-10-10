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МАСШТАБ РАЗРУШЕНИЙ УКАЗЫВАЕТ НА STORM SHADOW. КИЕВ УДАРИЛ ПО ВОЕННЫМ ВСУ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАСШТАБ РАЗРУШЕНИЙ УКАЗЫВАЕТ НА STORM SHADOW. КИЕВ УДАРИЛ ПО ВОЕННЫМ ВСУ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Белый дом в ужасе от удара по кафе в селе Гроза Харьковской области, в результате которого погиб 51 человек, ещё 6 пострадали.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Своих свои замочили,да ещё гдеееееее? На пррминках всушников ???? Пипппецк
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19 час.
Людмила Свириденко
Жаль, без толку! Помощь всё равно пойдёт Израилю.
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Влас Семенюк
Пендосов разводят как последних ЛОХОВ хохлы, - ТАК ДЕРЖАТЬ! И Вас не будет, и пиндосы быстрей сдуются.
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