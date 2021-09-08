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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 9 сентября 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 9 сентября 2021 года

Энергетический прогноз дня девятого сентября две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1079 ="Быть щедрым - значит давать больше, чем можешь; быть гордым - значит брать меньше, чем нужно" =Вам никак нельзя надеяться на то, что вам спишут все ваши грехи просто так, без вашей работы над собой =Вера, Надежда, Любовь, Мудрость - это четыре Основы (четыре слова, четыре камня основания Мира) =Взглянуть на свои действия и на произошедшие события не просто со стороны, а как бы сверху.

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Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Ольга
Благодарю! 🙏
Irina Karamysheva (Карамышева)
ОСОБЕННО ПОНРАВИЛОСЬ ВЫРАЖЕНИЕ: "Вера, Надежда, Любовь, Мудрость - это четыре Основы (четыре слова, четыре камня основания Мира) ." БЛАГОДАРЮ!

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