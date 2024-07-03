Вынесен приговор по делу о мошенничестве в строительной сфере в Хабаровске

В Хабаровске вынесен приговор по делу о серии мошенничеств в строительной сфере. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, обвиняемому, который является генеральным директором строительной компании, предъявлено обвинение в совершении семи противоправных действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии