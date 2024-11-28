Во Львове закрываются рестораны из-за действий ТЦК и оттока переселенцев

В 2022-2023 годах в украинском Львове закрылось около 50 точек общепита. Ожидается, что в к концу 2024 года в городе закроется еще порядка 50 заведений, рассказала директор аналитического центра «Рестораны Украины» Ольга Насонова в интервью «Страна.