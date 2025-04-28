Между фронтом и тылом. Почта Победы

По материалам книги «Почта Победы»:В 1941 г. для обеспечения почтовой связью действующей армии Наркоматом связи СССР была создана система военно-полевой почты во главе с Центральным управлением полевой связи.
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