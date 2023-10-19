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Ноябрянам расскажут о возможности получения налоговых уведомлений

Ноябрянам расскажут о возможности получения налоговых уведомлений

Жителям Ноябрьска расскажут о возможности получения налоговых уведомлений и требований об уплате задолженности через личный кабинет на «Госуслугах», а также об исполнении уведомлений по имущественным налогам, направленных в 2023 году.

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