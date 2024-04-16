Концерт «Самый романтический джаз в соборе «Вечер в Париже»»

Искристые мелодии родом из Парижа и жемчужины джаза прозвучат в старинном соборе Яани Кирик! Своё искусство в этот вечер представят The Gig Daddy Band, который достойно продолжает традиции французского джаза, а также вокалистка, актриса и акробат Вера Егорова.