В избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис начала обзванивать представителей Демократической партии в конгрессе, призывая их поддержать ее кандидатуру на пост президента после того, как действующий глава государства Джо Байден отказался от президентской гонки.
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