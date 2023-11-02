Российский суд провел выездное заседание в стриптиз-клубе

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга провел судебное заседание в местном стриптиз-клубе. Решение о проведении выездного заседания приняла судья в ходе изучения дела о незаконной перепланировке помещения.
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