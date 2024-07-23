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Астраханцы могут заработать на добровольной сдаче незаконного оружия

Астраханцы могут заработать на добровольной сдаче незаконного оружия

Завтра в регионе стартует акция от астраханской полиции «Незаконное хранение оружия – преступление». Стражи порядка предлагают местным жителям добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

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