Астраханцы могут заработать на добровольной сдаче незаконного оружия

Завтра в регионе стартует акция от астраханской полиции «Незаконное хранение оружия – преступление». Стражи порядка предлагают местным жителям добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
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