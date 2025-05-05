Минэкономразвития спрогнозировало рост средней зарплаты россиян до 133 тысяч рублей к 2028 году

Среднемесячные номинальные зарплаты в России к 2028 году увеличатся более чем на 50% по сравнению с 2024 годом, следует из обновленного прогноза социально-экономического развития страны, подготовленного Минэкономразвития, пишут «Ведомости«.
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