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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кинэн о сборной мира КХЛ: «Пару раз повысил голос. Нужно самих себя уважать, когда выходишь играть в хоккей. Надо уважать болельщиков»

– Какое у вас осталось впечатление от этого турнира и сборной мира КХЛ? – Спасибо КХЛ за то, что пригласили.

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