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Свежие комментарии

Какой автомобиль с пробегом купить в России? Названы самые популярные модели в 2025 году

Эксперты агентства «Автостат» подвели итоги российского вторичного рынка за апрель 2025 года. В прошлом месяце россияне купили-продали в общей сложности 531 579 б/у легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в апреле 2024 года.

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