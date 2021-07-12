БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитика«Балканский поток» становится крышкой гроба для ГТС Украины» – «Зеркало недели»Киев, Ольга Козаченко Никакие заявления или действия Киева теперь не могут остановить работу газопроводов в обход Украины.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЗизи РашТак вы же сами отказались от российского газа, чего теперь рубашки рвете на себе? Вводили санкции- вот и получите обратный подарок: за счет ненавистных вам россиян вы ,укропы,жить больше не будете. Есть у вас ЕС и США- флаг в рукиКомментировать
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