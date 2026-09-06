Москвичам рассказали, вернется ли в столицу тепло

МОСКВА, 6 сентября, ФедералПресс. Жителям столицы дали прогноз погоды на следующую неделю. Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов пообещал, что тепло в Москву вскоре вернется.
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