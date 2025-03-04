Пехота и её роль в современной войне «Пальбою не должна пехота много заниматься; но только идти в штыки и брать в полон».
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Пехота и её роль в современной войне «Пальбою не должна пехота много заниматься; но только идти в штыки и брать в полон».
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