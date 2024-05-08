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Politico узнала о давлении на журналистов-расследователей на Украине

Politico узнала о давлении на журналистов-расследователей на Украине

Украинские журналисты, которые занимаются антикоррупционными расследованиями, сталкиваются с растущим давлением и запугиваниями, несмотря на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости давления на работников СМИ.

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