Суды чести в Красной Армии: какие приговоры они выносили

Накануне Великой Отечественной войны Сталин восстановил в Красной Армии офицерские суды чести. Задуманные для улучшения морального облика офицерского состава, на практике они часто использовались для сведения личных счётов или, напротив, для покрывательства лиц, виновных в служебных преступлениях.