Суды чести в Красной Армии: какие приговоры они выносили

Накануне Великой Отечественной войны Сталин восстановил в Красной Армии офицерские суды чести. Задуманные для улучшения морального облика офицерского состава, на практике они часто использовались для сведения личных счётов или, напротив, для покрывательства лиц, виновных в служебных преступлениях.
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